Желтая примесь: российские космонавты вынуждены пить американскую воду

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) возникли проблемы с качеством горячей воды, космонавты вынуждены потреблять воду на американском сегменте.

Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.

Он пояснил, что из-за желтой примеси в воде космонавты получили от Центра управления полетами рекомендацию использовать для питья воду из запасов американского сегмента, а для технических нужд — получаемую путем регенерации.

По предварительным данным, неполадка произошла либо из-за загрязнения воды в баках грузового корабля "Прогресс МС-07", либо это неисправность водонагревателя на самом российском сегменте.

Астронавты США используют на МКС систему регенерации воды из мочевины. Такую же систему на российском модуле "Рассвет" монтируют в настоящее время в экспериментальном порядке наши космонавты. Ранее она использовалась на российской орбитальной станции "Мир".

По словам собеседника агентства до сих пор космонавты на Международной космической станции не занимались восстановлением питьевой воды из мочи. Подобные отходы покидают "Рассвет" на "Прогрессах", которые частично сгорают в плотных слоях атмосферы, а не сгоревшие части затапливаются на кладбище космических кораблей в Тихом океане.