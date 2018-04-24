Облака Урана пахнут тухлыми яйцами
Сероводород, газ, придающий тухлым яйцам их характерный "аромат", пронизывает верхний слой атмосферы планеты Уран, сообщается в пресс-релизе на сайте обсерватории Джемини (Gemini Observatory). Астрономы обнаружили ядовитый газ, циркулирующий в верхнем слое облаков гигантской планеты, благодаря спектроскопическим наблюдениям, выполненным с помощью телескопа Gemini North.
Впрочем, такие выводы нельзя назвать неожиданными: благодаря более ранним исследованиям учёные уже предполагали наличие сероводорода в атмосфере далёкой планеты. Но, несмотря на несколько десятилетий наблюдений и данные космического аппарата Вояджер-2, который максимально приблизился к Урану в далёком 1986 году, специалисты по-прежнему не знали точный состав облаков планеты.
Теперь один из ключевых компонентов облаков Урана наконец-то раскрыт.
В недавней работе Патрик Ирвин (Patrick Irwin) из Оксфордского университета и его коллеги использовали спектрограф NIFS (Near-infrared Integral Field Spectrometer) – приёмник 8-метрового телескопа Gemini Nort, расположенного на вулкане Мауна-Кея, Гавайи.
NIFS тщательно изучал солнечный свет, отражённый от атмосферы Урана. В пресс-релизе уточняется, что речь идёт об области, которая находится непосредственно над основным видимым облачным слоем атмосферы Урана. В результате наблюдений была обнаружена "подпись" сероводорода.
По мнению Криса Дейвиса (Chris Davis) из Национального научного фонда США, эта работа представляет собой инновационное применение инструмента, первоначально предназначенного для изучения пространства вокруг огромных чёрных дыр в центрах далёких галактик.
Примечательно, что обнаружение сероводорода в верхнем слое облаков Урана (и, предположительно, Нептуна) резко контрастирует с данными об атмосфере Юпитера и Сатурна. Известно, что над облаками этих планет наблюдается аммиак, а не сероводород.
Такие различия в составе атмосферы проливают свет на некоторые вопросы формирования и истории планет.
Как говорит Ли Флетчер (Leigh Fletcher), член исследовательской группы из Лестерского университета, ещё при зарождении нашей Солнечной системы баланс азота и серы (а, значит, аммиака и сероводорода) определялся температурой на поверхности планет и, следовательно, их расположением.
Многие исследователи также убеждены, что гигантские планеты Солнечной системы в далёком прошлом (по астрономическим меркам, конечно же) могли мигрировать с того места, где были первоначально сформированы. По этой причине информация о составе планет невероятно важна для установления места "рождения" Урана, эволюции этого мира, а также совершенствования моделей своеобразной планетарной миграции.
Если же говорить о возможно путешествии человека на Уран, то Ирвин уверен, что первопроходец, спускаясь сквозь облака, столкнётся с очень неприятными и странными условиями. Впрочем, оговаривается учёный, у заблудшего первопроходца будут проблемы похуже, например, удушье.
Астрономы заключают, что Уран является благодатной почвой для изучения ранней истории Солнечной системы и, возможно, понимания физических условий в ледяных мирах, вращающихся вокруг других звёзд.
Долгожданные доказательства опубликованы в научном издании Nature Astronomy.
Ранее планетологи выяснили другой удивительный факт об Уране: полюса этой планеты меняются местами каждый день. А на орбите Урана был обнаружен "троянец".
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