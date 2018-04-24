Бывший тренер сборной Бельгии обвинил вратаря Куртуа в утечке информации

Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс обвинил вратаря Тито Куртуа в намеренном разглашении информации. По словам Вилмотса, Куртуа "сливал" журналистам стартовый состав команды за несколько часов до начала встреч.

Марк Вилмотс, возглавлявший сборную Бельгии с 2012 по 2016 годы, рассказал, что сталкивался с утечкой информации из команды. Стартовый состав становился достоянием пресс уже через 15 после его объявления в раздевалке. Французские журналисты рассказали Вилмотсу, что получали сведения от отца вратаря Тибо Куртуа. " Если ты так поступаешь, то просто не уважаешь свою родину. По-моему, это позор. У противника появляется больше времени, чтобы подготовиться к сопернику. Я же узнавал стартовый состав противника за час до начала матча. Но должен отметить, что на чемпионате мира-2014 в Бразилии такого не случалось", — приводит слова Вилмотса "Спорт-Экспресс".

Отец футболиста Тьерри Куртуа отверг все обвинения и обвинил бывшего тренера в клевете.."Я никогда в жизни не сообщал состав команды ни одному журналисту! — Я сам был футболистом и работал в клубе европейского уровня. Я знаю, насколько тема стартового состава деликатна. Мои товарищи по команде также знали это".