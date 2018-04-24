Из-за инцидента с пассажиром стоит фиолетовая ветка московского метро

В московском метро остановлено движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Таганская" до "Беговой". В обратном направлении составы движутся с увеличенным интервалом.

Как поясняется на официальной страничке метрополитена в Twitter, сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. О состоянии пострадавшего и обстоятельствах произошедшего не сообщается.