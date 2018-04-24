Сборная России определилась с составом на Шведские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена игроков, которые примут участие в четвертом этапе Евротура – Шведских играх. Турнир пройдет с 26 по 29 апреля.

В сборную вызваны четыре хоккеиста НХЛ, чьи клубы не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. — Евгений Дадонов, Максим Мамин, Павел Бучневич и Никита Сошников. Полностью состав российской команды выглядит следующим образом. Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" М); защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА); нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин ("Трактор"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба — "Флорида"), Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – "Авангард").

Вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – "Ак Барс"), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), а также Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) будут находиться в Москве и тренироваться по индивидуальной программе, сообщил "Спорт-Экспресс".

26 апреля сборная России сыграет в Хельсинки со сборной Финляндии, после чего переедет в Стокгольм. На 28 апреля запланирована встреча со сборной Швеции, а 29 апреля наша сборная сыграет с чехами.