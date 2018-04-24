В память о Победе москвичи вновь повязывают георгиевские ленточки

В столице сегодня стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". До 9 мая москвичам раздадут более 50 тысяч черно-оранжевых лент. В городе организовано 12 точек, где можно получить символ победы и листовку с информацией о ее истории. Волонтеры работают на центральных улицах, столичных вокзалах и в некоторых парках. А на Зубовском бульваре в рамках этой акции открыли уличную фотовыставку и провели историческую экскурсию.

Стартовала ежегодная всероссийская акция "Георгиевская ленточка". На улицы вышли сотни волонтеров. Но одними из первых к акции присоединились москвичи. На Зубовском бульваре ленточки начали раздавать на полтора часа раньше.

Буквально полчаса и рюкзак волонтера на половину пуст.

- Люди охотно берут, даже очень.

- Сколько уже успели раздать?

- Примерно раздал уже половину рюкзака.

Прохожие берут ленточки с улыбкой, у всех этот символ ассоциируется с праздником, с гордостью, с великой победой. Водители специально сигналят, зовут волонтеров, чтобы те вручили им ленточку.

- Мне нравится эта акция, я каждый год обязательно повязываю эту ленточку в память о наших ветеранах, которые нам подарили мирное небо над головой.

- Это то, с чем связана история для большинства людей, живущих в России.

Акция проходит больше десяти лет и превратилась в народную традицию — это добрый предвестник праздника. К 9 мая готовится вся страна. У агентства "Россия сегодня" проходит уличная фотовыставка "Освобождение Европы". Здесь воедино собраны кадры, сделанные военными журналистами в 1945 году. Первую экскурсию для всех желающих провел писатель и историк Петр Романов.

- Война контузила всех, но очень по-разному. Больнее всех – нас, поэтому у нас эта память живет в душе глубже, дольше.

Ну, а те, кто не попал на экскурсию, могут послушать ее через свой смартфон. Достаточно отсканировать код, и аудиогид расскажет, в какие моменты истории были сделаны эти кадры.