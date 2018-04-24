"Зеленые" определили кандидата на праймериз перед выборами мэра Москвы
Партия "Зеленые" приняла решение участвовать в предварительном голосовании (праймериз) для определения единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин.
Ранее сообщалось об инициативе партии "Альянс зеленых" провести праймериз для определения единого кандидата от экологических партий и движений. Сразу после данного заявления лидер "Зеленых" Анатолий Панфилов ответил отказом на данное предложение. В партии "Яблоко" отказались прямо комментировать инициативу "Альянса зеленых"
"Рад, что коллеги из РЭП "Зеленые" передумали и все- таки будут участвовать в "зеленых праймериз" для определения единого "зеленого кандидата" на выборах мэра Москвы. Это правильное решение. У нас есть шанс консолидировать все "зеленое движение" и выдвинуть действительно достойного кандидата на пост московского градоначальника. Надеюсь на широкую содержательную дискуссию по экологическим проблемам столицы", — сказал Закондырин. "Кандидатом на праймериз от РЭП "Зеленые" станет глава московской организации партии Александра Аставина, она уже зарегистрировалась на сайте праймериз зеленыйкандидат.москва", — уточнил он.
Председатель "Альянса зеленых" также усомнился, что партия "Яблоко" примет участия в праймериз зеленых. "Нет, это маловероятно, они (партия "Яблоко") хотят делать свой праймериз, там нет "зеленой темы", их риторика чисто оппозиционная и не имеет пересечений с экологической проблематикой", — пояснил он.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для того чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Закондырин напомнил, что кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.
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