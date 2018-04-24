Совет директоров "Спартака" выразил поддержку Массимо Каррере

Неудачи "Спартака" в последних матчах породили слухи о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры. Совет директоров 22-кратных чемпионов страны выразил поддержку итальянскому специалисту.

Позицию руководства "Спартака" выразил первый вице-президент москвичей Наиль Измайлов в обращении к болельщикам, опубликованном на официальном сайте клуба. "Многолетняя история "Спартака" наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым — команда и ее почитатели! Именно благодаря этому "Спартак" 22 раза побеждал в первенстве страны. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира — от первого до последнего матча".

"И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. Это мнение совета директоров ФК "Спартак-Москва", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу", — говорится в обращении.