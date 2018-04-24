Парковочные войны: на ВДНХ жители хотят перекрыть целую улицу
Острый дефицит парковочных мест около ВДНХ спровоцировал конфликтную ситуацию на прилегающих территориях. Гости выставки заполонили своими машинами все улицы и дворы. Проехать не могут ни пожарные, ни скорая помощь. А в дни больших праздников и вовсе доходит до драк. В отчаянии местные жители решили закрыть шлагбаумом целую улицу.
Так по выходным и праздникам выглядят все дворы вокруг ВДНХ: посетители парка бросают машины, где попало — на газонах и тротуарах.
- У нас пробки тут образуются. Машины разъехаться не могут, потому что ставят приезжие, кто приезжает на ВДНХ.
- В прошлый выходной не смогла проехать пожарная машина. Скорая помощь не может проехать.
Местные жители боятся лишний раз выезжать на машине. Чтобы найти свободное парковочное место, приходится наматывать круги по всему кварталу.
Посетители ВДНХ оправдываются: людей, конечно, жалко, но ведь и машины надо куда-то ставить. С южной стороны есть одна платная стоянка около Хованского входа. Стоимость парковки на весь день 1200 рублей.
- Должны быть отдельные парковки для посетителей ВДНХ. Либо въезд 1200 рублей, остальные парковки на карте — я их физически не могу найти. Они очень далеко.
- Вы готовы платить?
- 1200 рублей — нет!
Среди жителей этого района много космонавтов — для них здесь в конце 80-х отстроили целый городок. Но даже покорителей безвоздушного пространства схема движения у Хованского входа ставит в тупик.
"Очередь стоит до первой Останкинской улицы и еще заворачивает в сторону метро "ВДНХ". И по 40 минут можно стоять, чтобы попасть к себе домой", — жалуется Александр Лавейкин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
Чтобы объехать пробку, водителям приходится нарушать правила дорожного движения.
Собственники жилых домов провели общее собрание и решили установить шлагбаумы. Перекрыть хотят не только дворы, а целую улицу.
"Исходя из уже сложившейся юр ситуации, сможем на комиссии по ЧС дополнительно разрешить установку этих 4 шлагбаумов, которые позволят с двух концов, двумя отрезками перегородить 2-ую Останкинскую. И по 3-му Останкинскому проезду останется доступ к школе, которая там находится", — сообщил Андрей Иванов, пресс-секретарь префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.
Установку шлагбаумов во дворах должен утвердить совет депутатов. Ближайшее заседание состоится 27 мая.
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