"Топили в унитазе": воспитанник ставропольского приюта пожаловался на издевательства

Следователи заинтересовались рассказом воспитанника детского дома "Солнышко" в Ставропольском крае, который поведал об изощренных издевательствах со стороны воспитателей и персонала. Запись была опубликована в соцсетях.

Восьмилетний мальчик посетовал на то, что воспитатели привязывали его к стулу скотчем, опускали головой в унитаз, неоднократно били ногами и заставляли пить лекарства, после которых он спал по трое суток.

"Они мне еще бумажку в рот засовывали", — пожаловался ребенок.

Правоохранители уже выехали в поселок Темижбекский, где располагается приют.

