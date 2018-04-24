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24 апреля 201817:55

Наезд на пешеходов в Торонто: водителю предъявлены обвинения

Global Look Press

Водитель микроавтобуса, совершивший наезд на пешеходов в канадском Торонто, обвинен в убийстве и покушении на убийство. По последним данным в результате инцидента погибли 10 человек, около 15 человек пострадали.

Как сообщает "Интерфакс", судебный следователь Торонто выдвинул в отношении Алека Минасяна, водителя микроавтобуса, совершившего наезд на пешеходов, 10 пунктов обвинения в преднамеренном убийстве и 13 пунктов обвинения в покушении на убийство.

"Очевидно, что это (наезд на людей) было совершено намеренно", — констатировал глава местной полиции Марк Сандерс.

ЧП в Торонто произошло 23 апреля. В это время там проходил саммит глав МИД стран G7. Микроавтобус на оживленном перекрестке наехал на пешеходов. Как установлено, наезд совершил 25-летний Алек Минасян, который является студентом колледжа Сенека. Он был арестован. Во время задержания молодой человек угрожал полицейскому.

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