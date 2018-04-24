Известную актрису судят за вербовку секс-рабынь для секты

Американскую актрису Эллисон Мак – звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали и судят по подозрению в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM, пишет Hollywood

Следствие предполагает, что 35-летняя Мак была одним из ее руководителей. Основателя NXIVM Кита Раньера арестовали еще в марте.

Официально считалось, что в этой организации проводились семинары по личностному и профессиональному росту.

Фактически же это была секта, адептов которой насиловали, после чего шантажировали интимными фотографиями. Кроме того, их клеймили раскаленным железом в знак верности этой секте, отмечается в материале.

По данным прокуратуры США, эта организация имела отделения не только в США, но также в Мексике, Канаде и Южной Америке.

Раскрыть истинную суть происходившего там помогли откровения бывшего представителя этой организации Фрэнка Парлато. В ноябре прошлого года он рассказал, что NXIVM – лишь ширма, которой пользуются представители секты для поиска новых жертв.

По его словам, многих женщин, обращавшихся в организацию за помощью, впоследствии брали в секс-рабство. Парлато также сообщил, что у главы секты есть правая рука – известная актриса, обладательница премии "Эмми".

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что единственная знаменитость, попадающая под такое описание, – это Эллисон Мак. Причем, как утверждал Парлато, именно она придумала клеймить людей раскаленным железом и вводить в секте телесные наказания.

Эллисон Мак начала сниматься в кино еще в детстве. Наибольшую известность актрисе принесла роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", передает РИА Новости.