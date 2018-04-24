Легендарный "шарик" вернется в Королев

Знаменитый "шарик" — монумент в честь легендарной стыковки "Союза" и "Аполлона" — нашелся. Памятник обнаружили ржавеющим на свалке в промзоне. Теперь его обещают отреставрировать и вернуть на историческое место. Почему монумент оказался забытым на долгие годы?

Круг на площади Мозжорина пустует уже 21 год. Но спросишь — каждый скажет, что здесь было раньше.

- Земной шар, а вокруг него летит ракета.

- Земной шарик со спутником.

- Мы его так "шариком" и называли.

То, что жители Королева называли "шариком", на самом деле памятник знаменитой стыковке "Союз" и "Апполона". Руки, сжимающие глобус, напоминают о космическом рукопожатии между нашими и американцами.

"Поэтому народные названия были и "варежки", и "ладошки", и "погреть руки о космос". Сам "шарик" — это очень интересное изделие. Фактически это топливный бак лунной ракеты", — рассказывает Ольга Мельникова, жительница Королёва.

Памятник был установлен в 1976 году — через год после успешного завершения космической программы. Ее участники монумент тогда, правда, не оценили.

"Над постаментом большой "Аполлон" и маленький-маленький союз. Один из специалистов тогда пошутил не очень удачно, за что получил нагоняй от руководства. Он сказал, что "Аполлон" и "Союзничек" состыковались", — вспоминает житель города Виктор Благов.

Над "шариком" шутили, но памятник любили. А когда он заметно проржавел, отправили в цеха РКК "Энергия" на реставрацию. Спустя десятилетия, в этом году, его хватился Игорь Гришин. Активист Общества охраны памятников бросил клич в Сети: просил поискать "шарик" по территориям закрытых предприятий.

"Мне отправили фотографии, памятника лежащего на свалке. Он лежал в том месте, где обычно сотрудники "Энергии" не ходят", — рассказывает Игорь Гришин, активист ВООПиК.

Больше похожий на космический мусор, проржавевший и дырявый "шарик" все-таки нашелся. Воодушевленные удачей активисты забросали администрацию города и предприятия требованиями памятник спасти. Даже граффити нарисовали. Людям пошли навстречу.

"Со свалки его забрали и перенесли на территорию ЦНИИМАШ, где он находится на реконструкции", — говорит Игорь Гришин, активист ВООПиК.

Реконструкция ведется за закрытыми дверями, но уже летом памятник обещают вернуть на законное место. За время его отсутствия в городе появился десяток новых монументов: одних Королевых три штуки, две ракеты, еще одна сфера в честь первого спутника. Но лишним "шарик" здесь все равно не считают.