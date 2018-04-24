"Ратник", "Скарабей" и "Сфера" идут на экспорт

Некоторое элементы экипировки "солдата будущего" "Ратник" теперь могут поставляться за рубеж. Их впервые покажут на экспозиции "Рособоронэкспорта" в рамках девятой Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие начнется уже через два дня в городе Сочи, сообщает пресс-служба российского экспортера оружия.

Также к новинкам можно отнести комплексы "Сфера" и "Скарабей". Они уже прошли проверку в Сирийской Арабской республике. Первый – досмотровое устройство. Это шар величиной с теннисный мяч, в который встроено четыре камеры, микрофон и светодиодная подсветка. Центр тяжести "Сферы" расположен так, чтобы она, как неваляшка, всегда встает в одно положение. Устройство используется для осмотра всевозможных щелей, провалов или его можно забрасывать в окна зданий.

"Скарабей" – это маленький робот высотой всего 15 сантиметров, который может забраться туда, где человек просто не протиснется. Двигается он со скоростью до 5 километров в час и достаточно прочный, чтобы без ущерба падать с метровой высоты.

Всего "Рособоронэкспорт" представит продукцию 15 отечественных оборонный предприятий. Основными темами Международной встречи станет борьба с терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком.