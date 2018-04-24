Разыскиваемый Россией украинский пранкер стал спикером сайта "Миротворец"

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" назначил блогера Евгения Вольнова своим официальным спикером. В России в отношении этого пранкера заведено уголовное дело, он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Вольнов намеренно распространял ложь о сотнях жертв пожара в Кемерове. Также накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в силе заочный арест украинского блогера, сообщает канал "Россия 24".

Правда, Служба безопасности Украины подчеркнула, что получить Евгения Вольнову Мосгорсуду не удастся: Киев своих граждан не выдает.

Сайт "Миротворец", за который теперь будет отвечать украинский пранкер Евгений Вольнов, выкладывает данные нелояльных к пришедшему после госпереворота 2014 года украинскому руководству журналистов, граждан, которых радикалы считают "изменниками родины", а также ополченцев из Донбасса. В базу данных "Миротворца" попали даже "электроники" — братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме "Приключения Электроника".