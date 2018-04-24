Неизвестный открыл стрельбу по людям в Калифорнии

В южном пригороде Лос-Анджелеса в штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу по людям, ранена женщина.

Как передает ТАСС, об этом сообщил американский телеканал CBS.

Преступник начал стрелять неподалеку от места, где ранее произошел пожар. После чего забаррикадировался в доме. Место происшествия оцеплено полицией.