Тема:
Экзоскелеты 1 час назад
Первый отечественный экзоскелет для промышленных предприятий превзошёл все аналоги
Специалисты ООО "Полезные роботы" и конструкторского бюро "Карфидов Лаб" (центр коллективного пользования "Сколково") разработали первый в России промышленный экзоскелет для нижней части тела под названием ExoChair.
Устройство снижает риски профессиональных заболеваний, связанных с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), у людей, работающих в статичных позах (в стоячем или сидячем положении), например, во время сборочных операций на производстве.
В заключении Департамента охраны труда Великобритании говорится, что 44% всех профессиональных заболеваний связаны с нарушениями в ОДА. При этом в группу риска входят люди преимущественно от 45 до 54 лет: как правило, они имеют наибольший стаж. Есть все основания полагать, что примерно такая же статистика наблюдается во всех индустриально развитых странах и, более того, риски нарушений опорно-двигательного аппарата у работников значительно выше в тех странах, где условия труда хуже.
Разработчики отмечают, что новый экзоскелет пригодится людям множества самых разных профессий: это могут быть кинооператоры, фотографы, хирурги, медсёстры, социальные работники, охотники-рыболовы, автослесари, рабочие конвейерных и сборочных производств и так далее.
Данные о работе экзоскелета и состоянии пользователя собираются и анализируются с помощью технологий искусственного интеллекта. Такое решение сокращает время отсутствия работника, связанное с нарушениями ОДА, и текучесть кадров (то есть улучшает производительность труда), а также может послужить фактором снижения категории вредности рабочего места.
Разработка отвечает ещё одному важному требованию — это максимальное сохранение естественного объёма движений человека. Например, оператор может приседать и при этом свободно доставать рукой до пола. Учёные поясняют, что важнейшим аспектом при решении подобных задач является поиск оптимальной кинематики экзоскелета и оптимизация веса всех узлов при сохранении жёсткости.
Как отметил один из руководителей проекта Алексей Карфидов, экзоскелеты ExoChair получились достаточно технологичными и простыми по конструкции и, как следствие, по себестоимости. Это делает передовые технические решения не чем-то фантастическим из книг и кино, а вполне доступным для современного человека, считает инженер.
Тестирование прототипа прошло успешно: испытуемый подтвердил снижение утомляемости при использовании экзоскелета. В ноябре-декабре 2017 года разработка прошла "полевые испытания" в Центре учёта наличного денежного оборота ПАО "Сбербанк" на рабочем месте пересчёта монет Банка России. Также экзоскелет был протестирован при сборке и монтаже шасси газомоторных автобусов.
Сейчас исследователи совершенствуют конструкцию с учётом наблюдений, полученных в ходе испытаний: снижают вес прототипа до 3,7-4 килограммов, обновляют систему крепления экзоскелета к телу пользователя, добавляют регулировки и упругие проставки для более комфортного ношения.
Инженеры подчёркивают, что по функциональности экзоскелеты зарубежных производителей уступают российскому. Например, у немецких аналогов меньше глубина посадки, нет адаптивной системы управления, сбора и анализа данных об операторе. А в похожем экзоскелете американского производства основное отличие заключается в приводной схеме и системе управления.
Также ExoChair дешевле западных конкурентов: его средняя стоимость 150 тысяч рублей, в то время немецкий и американский аналоги стоят соответственно 3750 евро и 6000 долларов (или 282 и 370 тысяч рублей по курсу на 25.04.2018). На российском рынке других подобных устройств сейчас пока нет.
Напомним о других отечественных разработках. Например, в России был создан простой и недорогой мышечный электростимулятор с элементами экзоскелета, а также система для адаптации экзоскелетов для людей с ДЦП.
Ранее по теме
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания23 суток назад
-
Российские студенты создали прототипы бионических протезов и мышечный электростимулятор10 месяцев назад
-
Электрическое покрытие превращает обыкновенную ткань в мягкий экзоскелет14 месяцев назад
-
Новый мягкий экзоскелет для ног снизит расход энергии на рекордные 23%15 месяцев назад
-
Новое инвалидное кресло SafariSeat поможет передвигаться по любой местности18 месяцев назад
-
Роботизированный экзоскелет-ползунок поможет малышам с риском ДЦП20 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Особые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть
- Одного из создателей яда "Новичок" случайно сбила машина
- Украина объявила набор в "полицию Крыма и Севастополя"
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Найден свидетель, рассказавший о настоящем отце "сына" Спартака Мишулина
- Рамзан Кадыров готов сложить полномочия
- Новые правила пользования метро вызвали волну негодования
- Свыше тысячи ветеранов ВСУ покончили с собой
- Луппиан честно рассказала об алкоголизме Михаила Боярского
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Мировой карточный домик: госдолг США и рынки
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Лента цвета дыма и пламени объединила миллионы людей
- В Дагестане уничтожены готовившие теракты боевики
- Экзамен на права могут изменить
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Популярность каналов Telegram среди российских пользователей
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Страшная авария на Рязанке попала в объектив камеры наблюдения
- Торговый центр "Персей для детей" закрыт по решению суда
- В Егорьевске заговорили о новой группировке черных риелторов
- Зазывалы под окнами: как остановить громкий двигатель торговли?
- Знаменитый театр "Габима" приехал с гастролями в Москву
- В Пушкинском музее открывается уникальная графическая выставка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля