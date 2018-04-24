Совет Европы протянет без денег РФ и Турции до конца 2019 года

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд рассказал, сколько времени продержится Совет без денег Турции и России.

Как передает РИА Новости, отвечая на вопросы депутатов Европарламента, что будет с организацией без российских и турецких денег, Ягланд ответил, что "можем справиться до конца следующего года".

После этого срока он пообещал принять меры и поклялся, что оставит свой пост, если не сделает этого.

Конфликт Москвы и Страсбурга разгорелся в 2014-2015 годах, когда парламентариев из России лишили ряда прав из-за их позиции по Крыму.

РФ многократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Но эти меры не встретили понимания и в конце июня 2017 года конфликт обострился.

В ответ Москва заморозила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

В январе 2018 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Россия не будет размораживать часть своего взноса в бюджет Совета Европы, так как по-прежнему лишена возможности участвовать в работе Парламентской Ассамблеи.