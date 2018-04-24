Новая грудь: стремление к совершенству привело к смерти

В Москве девушка умерла во время операции по увеличению груди. Все произошло в одной их частных клиник. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза. Тем временем в Челябинской области пластическому хирургу и анестезиологу вынесли приговор за аналогичное преступление, которое произошло, правда, шесть лет назад. Врачи тоже не рассчитали с наркозом, в результате чего пациентка погибла.

Это уголовное дело даже в магнитогорской прокуратуре называют выстраданным: пластический хирург Виктор Марков и его коллега анестезиолог Евгений Яшин предстали перед судом только через 6 лет после гибели их пациентки. И половину этого срока родственники Екатерины Климентьевой даже не могли добиться возбуждения уголовного дела.

- За все время суда Марков даже глаз не поднял, не сказал ни слова, отказался от последнего слова. Такое отношение… Я не знаю, тут бы 20 раз принес свои извинения, — возмущаются родственники погибшей пациентки.

25-летняя красавица Екатерина Климентьева обратилась в клинику пластической хирургии, мечтая придать дополнительную пышность своим формам. Женщине гарантировали, что увеличение груди — процесс отработанный, простой и безопасный. Но в середине операции пациентка внезапно забилась в конвульсиях.

Реанимировать ее не удалось. Тогда оба врача заявили, что девушку убил редкий вид аллергии на один из медикаментов, о котором они знать просто не могли.

"Предвидеть это практически невозможно", — говорят врачи.

У правоохранителей другая версия. В их руках — по-настоящему жуткие выводы столичных медиков, которые провели независимую экспертизу.

- Материалами дела установлено, что анафилактического шока не было. Причина смерти — неправильный выбор анестезии, который привел к тому, что пациентка с учетом длительности операции раньше времени вышла из наркоза, испытывала сильные боли, развился шок тяжелой степени.

Когда пациентка проснулась посреди операции, у врачей еще был шанс ее спасти. Для этого Екатерину должны были срочно доставить в реанимацию, только там была необходимая аппаратура для оказания интенсивной помощи. Но хирург и главврач частной клиники в одном лице Виктор Марков до последнего пытался обойтись без государственных медиков, чтобы об инциденте не узнали за пределами его операционной.

В государственную больницу Екатерину доставили только спустя 5 часов. Спасти ее не удалось.

Раз за разом клиники пластической хирургии хвастаются новейшим оборудованием и лучшими специалистами, но, как показывает практика, от врачебных ошибок не застрахованы даже самые элитные из них.

Сейчас столичные следователи изучают обстоятельства гибели Катерины Киселевой. Она тоже мечтала придать пышности своим формам.

- Во время проведения пластической операции в одной из частных клиник 32-летняя женщина скончалась на операционном столе. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мать двоих детей скончалась на операционном столе в клинике, приемный покой и коридоры которой напоминают едва ли не интерьеры замка, а руководство хвастается точной диагностикой, высококвалифицированными специалистами и современным оборудованием.

По некоторым данным, Киселёву оперировал хирург Григорий Перекрёстов. О каких-то нареканиях к его работе до этого известно не было. Виновен он или анестезиолог, да и в чем именно состояла врачебная ошибка, теперь выяснять следователям. Дело это, мягко сказать, непростое, тем более что даже после проведения многочисленных экспертиз многие медики отказываются признавать их результаты и стоят на своем.

Вот и в Магнитогорске оба врача виновными себя так и не признали.

Решением суда Виктор Марков и Евгений Яшин проведут по два года в колонии. Велик шанс, что пластический хирург и его коллега попробуют обжаловать приговор.