Мария Шарапова проиграла на старте турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на турнире WTA в Штуттгарте с призовым фондом 750 900 долларов. Мария уступила в первом туре француженке Каролин Гарсии.

Мария выиграла первую партию 6:3, но уступила в двух следующих 6:7 (6:8), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 47 минут. В следующем матча Каролин Гарсия сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Мария впервые вышла на корт с марта месяца. Тогда она выступала на турнире в американском Индиан-Уэллсе и проиграла в первом круге японке Наоми Осаке.