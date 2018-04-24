В онлайн-библиотеке BBC опубликованы более 16 тысяч звуков

В архиве BBC Sound Effects опубликованы 16 тысяч аудиофайлов, которые британская телерадиокомпания использовала в своих эфирах с 1920-х годов. Эффекты опубликованы в алфавитном порядке, их можно слушать и бесплатно скачивать для личных и образовательных целей.

На сайте BBC можно послушать, к примеру, разговор южноаамериканского попугая, вой сирен времен Второй мировой, крики болельщиков на футбольных матчах 1950-х годов.

Звуковые файлы имеют разную продолжительность. Так, вой полярног ветра длится 6, 5 минуты, прибытие поезда на парижский вокзал – 5 минут 18 секунд, а постановочное приземление "инопланетных" кораблей на болота – 49 секунд.

Найти нужный эффект можно по ключевым словам.