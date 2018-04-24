Макака отомстила туристу, скинувшему ее в пруд в китайском храме. Видео

Турист поплатился за неуважительное отношение к обезьяне на территории китайского храма в провинции Фуцзянь. Посетители сняли на видео, как молодой человек увидел сидящую на перилах макаку, подошел и скинул ее в воду.

Когда обезьяна выбралась на сушу, то кинулась на обидчика. Ей на помощь пришел сородич. Турист решил спрятаться от животных в храме, но они нагнали его и там. И только находившиеся в храме люди помогли отогнать от молодого человека разгневанных обезьян.

Как сообщает Daily Mail, они все-таки успели расцарапать нахальному туристу руку и лицо – фото он сам потом выложил в соцсетях.