Москва выплатит деньги семье погибшей из-за урагана девочки

Власти Москвы выплатят один миллион рублей семье девочки, погибшей в результате урагана в Москве 21 апреля, и по 500 тысяч рублей пострадавшим от стихии.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель столичного мэра Леонид Печатников, сославшись на соответствующее распоряжение московского правительства.

По его словам единовременная материальная помощь будет осуществлена столичным департаментом труда и социальной защиты населения.

Печатников также добавил, что компенсационные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут перечислены тем, кому медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Он также подчеркнул, что "помимо этого, будут выделены средства ГБУ "Ритуал" на обеспечение необходимых ритуальных услуг для организации погребения погибших в результате урагана граждан из расчета до 110 тысяч рублей на каждого погибшего".

21 апреля шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 метров в секунду обрушился на Московский регион и ряд областей Центрального федерального округа.

Во время урагана на одной из улиц сорванная ветром крыша мусорного контейнера рухнула на двух школьниц-подруг, придавив их. По словам очевидцев, подростки стали звать на помощь. Крики услышали жители окрестных домов. Они сразу вызвали врачей. Но у одной из девочек оказались травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее врачам не удалось. Она стала второй погибшей в результате разгула стихии – ранее сообщалось, что в Мытищах погиб мужчина, убитый перевернувшейся строительной бытовкой.

Всего же из-за непогоды пострадали 17 человек, 14 из них госпитализировали — троих детей и 11 взрослых.