Тема:
Ураганы в Москве 1 час назад
Москва выплатит деньги семье погибшей из-за урагана девочки
Власти Москвы выплатят один миллион рублей семье девочки, погибшей в результате урагана в Москве 21 апреля, и по 500 тысяч рублей пострадавшим от стихии.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель столичного мэра Леонид Печатников, сославшись на соответствующее распоряжение московского правительства.
По его словам единовременная материальная помощь будет осуществлена столичным департаментом труда и социальной защиты населения.
Печатников также добавил, что компенсационные выплаты в размере 100 тысяч рублей будут перечислены тем, кому медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Он также подчеркнул, что "помимо этого, будут выделены средства ГБУ "Ритуал" на обеспечение необходимых ритуальных услуг для организации погребения погибших в результате урагана граждан из расчета до 110 тысяч рублей на каждого погибшего".
21 апреля шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 метров в секунду обрушился на Московский регион и ряд областей Центрального федерального округа.
Во время урагана на одной из улиц сорванная ветром крыша мусорного контейнера рухнула на двух школьниц-подруг, придавив их. По словам очевидцев, подростки стали звать на помощь. Крики услышали жители окрестных домов. Они сразу вызвали врачей. Но у одной из девочек оказались травмы, несовместимые с жизнью.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее врачам не удалось. Она стала второй погибшей в результате разгула стихии – ранее сообщалось, что в Мытищах погиб мужчина, убитый перевернувшейся строительной бытовкой.
Всего же из-за непогоды пострадали 17 человек, 14 из них госпитализировали — троих детей и 11 взрослых.
Ранее по теме
-
Систему оповещения на случай урагана усовершенствуют6 часов назад
-
Следователи ищут виновных в гибели ребенка во время ураганного ветра1 сутки назад
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок после урагана1 сутки назад
-
1200 поваленных в Москве деревьев вывезли на утилизацию2 суток назад
-
Ураган повалил в Москве более тысячи деревьев2 суток назад
-
До понедельника в Москве сохранится "оранжевая" непогода2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп сдувал пылинки с Макрона
- Госфинансирование ГЛОНАСС завершится в этом году
- Нину Дорошину проводили аплодисментами
- России не понравились ответы по делу Скрипаля
- ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
США дали шанс "РусАлу". Почему?
- Доллар: последнее ралли перед обвалом?
- Зачем применять cервис-менеджмент: поговорим о целях
- "FOLLOW UP SIBERIA!": новый проект Универсиады-2019
- Хантсман: Трамп хочет наладить отношения с Путиным
- 10 регионов с самыми дорогими дачами
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Столичные инновации отравились в Ганновер
- Систему оповещения на случай урагана усовершенствуют
- В Люберцах устроили фотографирование со стрельбой
- В память о Победе москвичи вновь повязывают георгиевские ленточки
- Бары обяжут получать разрешение на продажу алкоголя у жителей
- Самолет экстренно сел во Внукове из-за закурившего пассажира
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля