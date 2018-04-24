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24 апреля 201820:35 Марина Громова

Лента цвета дыма и пламени объединила миллионы людей

По всей стране уже в 13-й раз стартовала акция "Георгиевская ленточка". Тысячи волонтеров вышли на площади и улицы своих городов, чтобы в преддверии Дня Победы раздать всем желающим двухцветные ленты, ставшие символом этой Победы. Сейчас акция, которую уже можно называть традицией, объединяет миллионы людей, причем не только в России.

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала по всей России. Все — пешеходы, велосипедисты, водители с радостью и гордостью принимают этот символ Победы. Каких-то полчаса и оптимистичная статистика: рюкзак волонтера наполовину пуст.

Оранжевый цвет символизирует пламя, черный — темный дым. Двуцветная лента появилась во времена Екатерины II. Императрица ввела солдатский Орден святого Георгия Победоносца как знак поощрения верности храбрости и благоразумия. В советские годы героям вручали Орден Славы, покрытый Георгиевской лентой. Сегодня это еще и символ Победы.

До праздника еще две недели, но людей с ленточками на улицах все больше. Для Юрия Сергеевича это больше чем символ. Каждый год черно-оранжевая лента — как еще одно напоминание о страшных месяцах войны, которую он прошел от начала и до конца. Освобождал Харьков, Белгород, участвовал в битве на Курской Дуге.

"Я радуюсь тому, что смена растет, — признается ветеран Великой Отечественной войны Юрий Ленчевский. — У нас молодежь патриотично настроена. И эта ленточка говорит о том, что идет на встречу мне на улице патриот".

В Городе-Герое Волгограде акция началась с митинга на площади Павших Борцов. Волонтеры раздали больше пяти тысяч ленточек. В Краснодаре рассказывают, как правильно носить символ Победы. Махачкалинцы собрались у Вечного Огня.

В Севастополе жители города вместе с участниками Великой Отечественный войны растянули одну большую Георгиевскую ленту. Петербуржцы получали ленточки из рук ветеранов.

Впервые Георгиевские ленточки начали раздавать еще в 2005 году. Журналист Наталья Лосева — одна из тех, кому принадлежит идея этой акции. Конечно, тогда о всемирном масштабе речи не было. "Первые ленточки, которые мы на свои деньги производили, их, наверное, было несколько тысяч, — рассказывает Наталья. — Они были длинные. И на третий день охрана взмолилась, когда мы пришли на работу и увидели, что вокруг стоит толпа людей, которая требовала выдать ленточку".

В этом году в акции участвует вся Россия и 70 других стран. За 13 лет черно-оранжевая лента стала символом единства. И волонтеры напоминают: не стоит ее повязывать на сумки, автомобильные антенны, ее место — на груди, у сердца.

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