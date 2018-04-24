Игра в общих интересах: "Газпром" готов к "Северному потоку-3"

Поставки американского сжиженного газа в Европу противоречат ее же интересам. А попытки затормозить строительство "Северного потока-2" выгодны главным образом Вашингтону. Такие заявления звучали в Берлине, причем из уст немецких политиков. В Германии прошла конференция, посвященная перспективам сотрудничества России и Европы в сфере энергетики.

Если спросить у европейских энергетиков, как ударили по ним уже введенные антироссийские санкции, то в ответ они могут спросить: какие? Внешне, по цифрам, все выглядит вполне благополучно: объем импорта газа из России в ЕС в прошлом году составил рекордные 194 миллиарда кубометров, которые покрыли больше трети европейских потребностей.

"Совсем недавно у нас доля была 26 процентов, были годы, а сейчас она — 34 процента", — констатирует заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

Перспективы тоже выглядят многообещающими — до 2030 года емкость рынка газа в Европе увеличиться еще на 80 миллиардов кубометров. "Газпром" вполне в состоянии удовлетворить эти потребности: нарастить поставки трубопроводного и, если понадобится, даже сжиженного газа. Германия и Финляндия уже выдали разрешительную документацию на прокладку "Северного потока-2". Срок реализации — конец 2019 года. А там, где две трубы, может быть и третья.

"Мы поставим Европе газа столько, сколько Европе будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт. Мы строим новые транспортные маршруты. И если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то, я не исключаю, потребуется еще новые газотранспортные проекты – "Северный поток-3", — подчеркивает Александр Медведев.

"Газпром" может также сохранить украинский транзит в объеме от 10 до 15 миллиардов кубометров в год, но текущий транзитный договор, по которому через ГТС Украины прогоняется 90 миллиардов, продлен не будет. Труба там разваливается.

Попытки брюссельской бюрократии сохранить в ней газ связаны с политической поддержкой киевского режима, точно так же, как в свое время политикой были обусловлены и разговоры о либерализации и диверсификации газового рынка, вылившиеся в третий энергопакет, который внес элементы непредсказуемости в отлаженные связи поставщика и потребителей. К этому приспособились, но теперь на европейский рынок пытаются влезть США, что для европейского бизнеса — просто убийство.

"Я вижу экономическую войну, которая ведется заинтересованной третьей стороной из США и, вероятно, ряда восточноевропейских стран. Нам, немцам, следует оказывать этому политическое противодействие", — подчеркнул эксперт газового рынка Томас Фольк.

Свое настойчивое желание отгрызть кусок пирога американцы подкрепляют новыми пакетами санкций, под которые рискуют в какой-то момент попасть европейские партнеры "Газпрома". Такие, например, как австрийский концерн OMV и немецкая Wintershall.

"Я не сторонник санкций. Вопрос в том, какие цели перед собой ставит та сторона, которая их вводит: достигнуть чего-то конкретного или просто наказать? Что касается последних санкций, то я однозначного ответа дать не могу. Разумеется, штрафные меры касаются нас — предпринимателей, потому что они создают неспокойную атмосферу. Ни один бизнес этому радоваться не будет", — уверен представитель австрийского концерна OMV Андреас Бильдт.

"Мы не боимся, мы внимательно следим за тем, как развиваются события. Те цели, ради которых были введены санкции, не будут достигнуты, если штрафные меры распространят еще и на энергетику. В конечном итоге, мы сами себе вредим, поэтому мы должны противодействовать санкциям", — добавляет вице-президент компании Wintershall GmbH Маргарита Хоффманн.

Правильная мысль, учитывая, что европейские политики высшего эшелона во главе с президентом Франции сейчас носятся с идеей реформы Евросоюза, которая позволит ему выдержать конкуренцию с таким центрами силы, как США и Китай. Необходимость реализации этой задачи, в принципе, способна погасить политическую инерцию, которая временами заставляет Европу двигаться против собственных интересов.