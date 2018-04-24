Спецоперация под Дербентом: в Дагестане уничтожены готовившие теракты боевики

В дагестанском Дербенте в результате спецоперации ликвидированы двое боевиков. Как уточнили в Национальном антитеррористическом комитете, они были частью группировки, нейтрализованной в этом районе два дня назад, планировали серию терактов в период праздничных майских дней.

По данным спецслужб, молодые люди, лет двадцати, являлись сторонниками одной из международных террористических организаций. Они готовились совершить теракт на майские праздники. В лесополосе вблизи села Чинар, где проходила спецоперация, обнаружены гранатомет, автомат, бандитское снаряжение и боеприпасы.

"В Дербентском районе Республики Дагестан в ходе реализации органами безопасности комплекса оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе вблизи поселка Чинар были обнаружены двое бандитов. На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы", — заявил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Чацкий.

Еще 9 бандитов были нейтрализованы накануне в Дербенте. Спецслужбы полагают, что все они — звенья одной цепи. На оперативных кадрах ФСБ — место стоянки боевиков. Боевикам также предложили сдаться, но в ответ преступники открыли огонь. В результате целенаправленного поиска оперативники обнаружили и обезвредили две группы бандитов в разных частях города. Судя по показаниям задержанных ранее боевиков, террористы планировали совершить диверсии в разных городах.

После относительно долгого затишья в Дербентском районе серия контртеррористических операций для гражданских стала неожиданностью. Но зато очевидно, что спецслужбы о зарождающейся бандитской ячейке знали, долго и скрупулезно разрабатывали ее, чтобы в нужный момент накрыть.

Это успех. И понятно, что спецслужбы будут развивать его, выходя на всех, кто связан с террористами. Возможно, это происходит прямо сейчас.