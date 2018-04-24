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24 апреля 201821:15 Татьяна Ремезова

Экзамены на водительские права хотят принимать на настоящих дорогах

В России могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав. Причем перемены произойдут не в теории, а на практике. Сейчас, в среднем по стране, с первого раза сдает на права лишь каждый третий. Станет ли экзамен еще сложнее? И как теперь будут испытывать тех, кто рискнет сесть за руль?

Пока это только предложение, но если пройдет согласования, может вступить в силу уже к концу этого года. Изменения коснутся второй, практической, части экзамена, а именно "площадку" и "город" совместят. Подробнее об этом — Михаил Черников, глава ГИБДД: "На автодроме мы предлагаем на сегодняшний день принимать экзамен непосредственно самой автошколой, а уже непосредственно в госавтоинспекции после сдачи теоретического экзамена будет осуществлена практическая сдача экзамена только непосредственно в населенном пункте, где будут все элементы, которые присутствуют и на автоплощадке, и в городе в совокупности применены".

Сейчас экзамен на права состоит из трех частей – теория, "площадка" и "город". На площадке нужно выполнить ряд маневров, не заглохнув и не задев ювелирно расставленные столбики. Остановка и начало движения на подъеме, поворот на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, заезд в гараж, змейка и параллельная парковка. В городе элементов больше. Инспектор проверяет правильность проезда перекрестков, повороты и развороты, проезд железнодорожного переезда, перестроение и обгон, соблюдение скоростного режима, проезд пешеходных переходов.

Чтобы сдать — штрафных баллов должно быть не больше 4. Но всего за одно грубое нарушения штрафных баллов начислят сразу 5. Это выезд на встречную, отказ уступить дорогу, проезд на красный, превышение скорости, заезд за стоп-линию, обгон спецтранспорта или автомобиля, который остановился перед пешеходным переходом.

Сегодня пришла еще одна новость: ГИБДД хочет оснастить авто номера специальным чипом с информацией о машине и ее владельце. Для чего? Вопрос только прорабатывается. Чип зашивается в госномер, а специальные радиоприемники вдоль дорог считывают информацию. В первую очередь, контроль скорости, но не только.

"Мы говорим не только о том, чтобы те или иные правонарушители прятались от автоматической фото- и видео фиксации, — поясняет Михаил Черников. — Мы говорим и об общем комплексе полицейской нормы — это и кражи, и угоны транспортных средств. Поэтому вот эти метки еще не рассматриваются. В каком виде они будут, я думаю, мы только в будущем это увидим".

В любом случае действующие номера без чипов менять не потребуется.

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