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Скончалась актриса Нина Дорошина 43 минуты назад
Нина Дорошина. Актриса, которая завораживала простотой
В Москве простились с актрисой Ниной Дорошиной. Сотни людей пришли в ее родной театр "Современник", на сцене которого она играла почти 60 лет. Народная артистка России — яркая, характерная, запоминающаяся. Нина Дорошина сыграла более 20 ролей в кино, но больше всего полюбился зрителям блистательный образ Нади Кузякиной в картине "Любовь и голуби". Те, кому посчастливилось с ней работать, говорили, что потеряли очень близкого человека.
Проститься с Ниной Дорошиной в театр "Современник" пришли ее коллеги, ученики, поклонники. Люди стояли в проходах и у сцены, на которую актриса выходила почти 60 лет.
"Это не просто наша история и гордость — это наше сердце, — говорит народный артист России Сергей Гармаш. — Это наш Нинок".
"Это потрясающее, уникальное явление — Нина, — добавляет народный артист России Александр Ширвиндт. — Это комплекс преданности любви, дружбе и творчеству — маниакальный. Она не предавала никогда и ничего, и никогда не старела".
Ее партнерами по сцене были Ефремов, Табаков, Кваша. Она играла острые характерные роли. Параллельно создала полтора десятка ярких образов в кино. Вершиной своего творчества она сама считала Надю Кузякину сначала в спектакле "Любовь и голуби", а потом и на экране.
"Выдать эту потрясающую русскую женщину — это было внедрение в национальный код наш, она туда проникала, именно она в этой роли проникала в эти глубины, — убежден народный артист России Владимир Меньшов. — И мы смотрели и задыхались от узнаваемости, от счастья".
Больше 30 лет Нина Дорошина преподавала актерское мастерство в Театральном институте имени Щукина, который популярная актриса когда-то закончила сама. Повторить успех Дорошиной, впрочем, вряд ли кому-то удастся — настолько особенной она была.
"Она говорила: чем проще, тем лучше — посмотри на английскую булавку — она же самая простая, и в том ее гениальность, тоже так на сцену выходи, и будет просто. И в этой простоте ее гениальность", — вспоминает актер театра и кино, ученик Нины Дорошиной Вячеслав Манучаров.
"Объяснить талант невозможно, — добавляет народный артист России Александр Михайлов. — Вот есть планета, и она так. Она никогда не выпячивала себя, она была настолько скромной по сути своей, и в то же время яркой. Она оставила огромный след в душах людей".
В последний путь всенародно любимую артистку проводили овацией. Похоронили Нину Дорошину на семейном участке на Пятницком кладбище.
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