В США животным официально запретили судиться с людьми

Представители девятого окружного апелляционного суда США отклонили иск зоозащитной организации PETA к фотографу Дэвиду Слейтеру. Таким образом, власти официально признали, что у животных не может быть прав на интеллектуальную собственность, сообщает Huffington Post.

Зоозащитники судились с фотографом из-за селфи, которое случайно сделал хохлатый павиан Наруто на камеру Слейтера.

Американец начал продавать эту фотографию под своим авторством. Представители PETA настаивали, что права на снимок, а также все вырченные с продажи фото средства, должны принадлежать животному.

После многолетнего разбирательства судья постановил, что обезьяна не может обратиться в суд, потому что она не человек.

"Именно поэтому закон об авторском праве на нее не распространяется", — отметил судья Карлос Беа.

Ранее сообщалось, что в 2017 году РЕТА и Слейтер заключили мировое соглашению. Согласно их договоренностям, зоозащитники закрывают дело, а фотограф за это должен будет отдавать 25 процентов от гонораров за снимок в фонд защиты обезьян. Тем не менее, власти США отказались закрывать дело, чтобы не создавать судебного прецедента.