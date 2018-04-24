Тяжелобольной 14-летний болельщик стал талисманом любимого клуба с помощью робота

14-летний фанат британского футбольного клуба "Эвертон" Джек Маклинден стал первым в мире человеком, которому удалось исполнить обязанности талисмана команды дистанционно. Подросток страдает серьезной формой эпилепсии, он прикован к инвалидной коляске и не может говорить, сообщается на сайте команды.

Капитан команды вышел на поле с электронным маскотом, чью работу контролировал болельщик. Маклинден с помощью подключенного к роботу айпэда мог видеть и слышать все, что происходит на стадионе, через камеру робота.

Мама подростка Мишель Вигналл подчеркнула, что для ее сына такой момент стал "единственным в жизни".

Робот был произведен норвежской фирмой No Isolation. Его задача – помочь молодым людям с серьезными заболеваниями бороться с одиночеством и посещать школу из дома.