Трамп заявил, что США хотели бы уйти из Сирии

Дональд Трамп заявил, что хотел бы объявить о выводе вооруженных сил США из Сирии. "Я бы хотел вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело", — сказал президент США на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп также считает, что с ИГ (запрещена в России) полностью покончено, и США оказали этим большую услугу соседним с Сирией странам.

Как передает "Интерфакс", Трамп сообщил, что Соединенным Штатам скоро предстоит принимать важные решения по Сирии.