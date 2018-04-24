Российские дипломаты покинули резиденцию генконсула в Сиэтле

Закрыли резиденцию генерального консула России в Сиэтле и спокойно уехали. Это отчет о действиях российских дипломатов в США. Колонна покинула территорию резиденции российского генерального консула. Вывозимые вещи и документы из него доставят в посольство России в Вашингтоне.

Сотрудники посольства оставили н здании резиденции российский триколор, сообщает "Интерфакс". "Флаг России является нашей собственностью", — пояснил консул-советник

Халит Айсин. Резиденцию российского генконсула – это российская дипломатическая собственность, обладающая статусом экс-территориальности.

Сотрудники закрытого в Сиэтле генконсульства будут распределены по другим российским дипучреждениям на территории США: Их осталось три: посольство в Вашингтоне, генконсульства в Нью-Йорке и в Хьюстоне. Лишь два сотрудника вернутся в Россию – у них закончились сроки командировки.

Вашингтон потребовал, чтобы российские дипломаты покинули Сиэтл до 25 апреля.

Дипломатический скандал с США возник после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Президент США Дональд Трамп объявил о решении выслать из США сразу 60 российских дипломатов. Потом, говорят, очень сильно накричал на сотрудников своей администрации, которые ему недостаточно четко объяснили, что 60 российских дипломатов вышлют все страны Европы, а не каждая страна.

Высылаемые российские дипломаты в США были названы офицерами российской разведки. Причиной закрытия российской дипмиссии в Сиэтле была названа близость российского дипучреждения к американской базе подводных лодок, а также к авиационным заводам корпорации Boeing.

Россия предприняла в отношении американских дипломатов ответные меры, сократив численность состава диппредставительства США до российского.