На Рязанском проспекте КамАЗ с щебнем снес две машины

Полиция в Москве выясняет причины серьезного ДТП на Рязанском проспекте. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. КамАЗ, груженый щебнем, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник.

По инерции грузовик вылетел на встречную полосу, где перевернулся еще на одну машину.

В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был госпитализирован, сообщают "Вести. Дежурная часть".

Инцидент произошел в районе пересечения проспекта с Луховицкой улицей.

Движения в сторону центра сейчас затруднено.