УЕФА отстранил греческий "Панатинаикос" от еврокубков на три сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес вердикт в отношении греческого "Панатинаикоса", согласно которому клубу из Афин будет запрещено принимать участие в еврокубках на протяжении трех сезонов.

Такое решение европейской организацией было принято в связи с нарушениями так называемого финансового фэйр-плей, сообщает сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Reuters. Также известно, что помимо бана со стороны УЕФА "Панатинаикос" оштрафован на сумму 100 тысяч евро.

"Панатинаикос" после 28 туров расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее также сообщалось о том, что футболисты "Пао" объявили о бойкоте тренировок из-за имеющихся перед ними долгов со стороны руководства клуба.