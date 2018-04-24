Израиль пригрозил разбомбить С-300 в Сирии

Израиль нанесет удар по ЗРС С-300 в Сирии, если они будут использованы против израильских целей.

Как передает "Интерфакс", об этом в беседе с интернет-порталом газеты "Йедиот ахронот" сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Он подчеркнул, что для его ведомства важно, чтобы те комплексы ПВО, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против Израиля.

Либерман отметил, что между министерствами обороны Израиля и России уже несколько лет существует прямая линия, что позволяет избегать трений с российской стороной.

Вместе с тем он предостерег, что если С-300 будут использованы против его страны, авиация Израиля уничтожит их.

Тем самым он прокомментировал заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерала Сергея Рудского о том, что после удара западной коалиции Россия может рассмотреть вопрос о поставке Сирии систем ПВО С-300.

В минувшие выходные в арабских и израильских СМИ появилась информация, что С-300 уже доставлены в Сирию. Однако 23 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Пекине, что вопрос о поставке данных зенитных комплексов в САР еще не решен.