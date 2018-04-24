Мэрия Москвы предложила Навальному Октябрьское поле

Московское правительство отказало сторонникам Алексея Навального в проведении шествия 5 мая по Тверской улице и митинга на Манежной площади. Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников готов к диалогу. Он предложил сторонникам Навального либо северо-запад, либо юго-восток Москвы.

На северо-западе это площадка в районе метро "Октябрьское поле", а на юго-востоке – улица Перерва, сообщает "Интерфакс". Владимир Черников выразил сожаление, что общение с желающими провести общественную акцию происходит только через СМИ.

"Тверская улица — сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных городских мероприятий", — пояснил он.

По словам Черникова, предложенные площадки – места, где уже неоднократно проводились публичные мероприятия. Они будут использоваться и в праздники.

Об отказе мэрии в своем Twitter написал и Алексей Навальный.

"По их мнению, в центре города нам нет места", — утверждает Навальный.

Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России". Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы. — Alexey Navalny (@navalny) 24 апреля 2018 г.

Он обещает провести несанкционируемую акцию там, где изначально решил, несмотря на официальный ответ мэрии. Алексей Навальный заявил, что такое право у его сторонников есть в соответствие с российской Конституцией.