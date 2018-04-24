МИД РФ: США выдают патенты на изобретения, связанные с нервно-паралитическими веществами

Патенты на изобретения, связанные с веществами нервно-паралитического действия, до сих пор выдаются в Соединенных Штатах. По заявлению МИД РФ, выдано около 140 подобных патентов.

"Необходимо напомнить, что в настоящее время именно США, а не Россия, остаются единственной страной — участницей КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия), которая сохраняет у себя значительный арсенал химического оружия, — цитирует МИД России ТАСС. — Более того, в США, и это также известно из открытых источников, патентуются различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия".

Тем не менее, как сообщили в МИД РФ, Госдепартамент США продолжает пытаться оспорить полноту выполнения Россией своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. В министерстве считают, что так США подвергают сомнению "компетентность и заслуженный авторитет ОЗХО как наиболее эффективной и успешной международной структуры в сфере разоружения и нераспространения ОМУ".

В отличие от Вашингтона, у ОЗХО претензий к России нет, подчеркивается в тексте комментария. Одной из вопиющих попыток поставить под сомнение выполнение Россией обязательств по конвенции является дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, напомнили в дипведомстве.