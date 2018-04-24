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24 апреля 201822:28

Хоккейный "Локо" выиграл серию у "СКА-1946" и завоевал Кубок Харламова

Ярославский "Локо" стал обладателем Кубка Харламова после того, как в шестом матче серии против питерского "СКА-1946" одержал четвертую, решающую победу. Поединок проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 7:3 в пользу ярославцев.

За победителей заброшенными шайбами отличались Павел Кудрявцев, Александр Полунин, Данил Гизатуллин, Григорий Денисенко, Георгий Иванов, а также ставший автором дубля Александр Калинин. У питерского клуба забивали Владислав Курбатов, Михаил Мальцев и Кирилл Петьков.

Отметим, что помимо Кубка Харламова юные железнодорожники также одержали победу и в регулярном чемпионате. Кроме того, для "Локо" триумф в Кубке Харламова стал вторым в истории. Ранее они завоевывали трофей в 2016 году.

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