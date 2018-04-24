Лидер армянской оппозиции призывает к массовым акциям неповиновения

Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников призывает начать массовые акции гражданского неповиновения. Он заявил, что кандидатом в премьеры или премьером должен быть только представитель "бархатной революции".

"Если Республиканская партия (правящая партия) готова с нами обсудить нашу повестку, они знают мои контакты и могут встретиться со мной завтра, и мы доведем нашу революцию до конца. Но поскольку есть основы полагать, что этого не состоится, призываю начать массовые акции гражданского неповиновения и собраться утром в 11:00 на площади Республики", — заявил Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в течение недели должны быть проведены новые выборы премьер-министра, а на пост премьера должна быть выдвинута "лишь кандидатура от бархатной революции".

На среду в Ереване намечались переговоры (впоследствии отмененные) исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и главы протестного движения Никола Пашиняна, возглавляющего партию "Гражданский договор"; последний требует обсудить на них вопросы избрания премьером "кандидата от народа", при этом, не исключая, что правительство может возглавить он.

Ранее на пресс-конференции он заявил, что эра нынешней Республиканской партии закончилась, и она не должна "цепляться за власть". Никакой представитель республиканцев, включая исполняющего обязанности премьера Карена Карапетян, даже в случае его выхода из партии, не могут занять этот пост, считает оппозиционер.

Еще Пашинян заверил, что оппозиция не является ни "проамериканской", ни проевропейской, ни пророссийской, и помимо отношений с Россией, для него важны отношения с ЕС и США; он добавил, однако, что ни одни из них не будут развиваться во вред другим.

С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили митинги и акции протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян заявил об уходе в отставку, отметив, что "Никол Пашинян был прав", а сам Саргсян — нет. Позже президент Армении подписал указ об отставке правительства страны.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен Карен Карапетян. Оппозиция договорилась с ним об освобождении всех задержанных во время массовых акций протеста, сообщает "Интерфакс".