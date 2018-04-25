Дело Скрипалей: Британия продолжает "химичить"

Британские власти устроили настоящую зачистку в Солсбери. Зачем военные в костюмах химзащиты появились в городе, где люди спокойно гуляли, несмотря на новости об отравлении?

Городок Солсбери выглядел мирным еще 6 марта, спустя всего два дня после отравления Скрипалей. К тому моменту британцы уже заявили, что это химическая атака. Правда, прямо рядом с вероятным местом отравления гуляли люди, нес службу полицейский патруль. Все — без какой-либо защиты.

Однако затем туда приехали три грузовика, и Солсбери изменился до неузнаваемости. Фотографии и видео, похожие на тизеры к новому триллеру, разлетелись по всем британским СМИ. Только ни одно из них так и не задалось вопросом, почему власти целых три недели игнорировали такую опасную зону.

На фоне этого Лондон создает специальную парламентскую группу. Как сообщается, ее основной целью будет "защита Британии от России" и ответ на так называемые "гибридные угрозы Москвы".

"Вместо того, чтобы искать пути для восстановления российско-британских отношений или, по крайней мере, сохранения каналов общения, парламент вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством, — отмечают в посольстве России в Лондоне. — К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации. Наоборот, это приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений".

Параллельно Британия направила России ответы на вопросы, которые та задавала по линии ОЗХО. Формально – все условия соблюдены, информацию предоставили в течение 10 дней. Однако и тут Лондон поступил интересно – в британской столице не стали публиковать отчет, как сделал Россия с вопросами, а направили документ по секретным каналам ОЗХО. А Москва обнародовать его по условиям организации не может – хотя и считает, что главные вопросы по делу Скрипалей остались без ответа.

"Мы разочарованы ответом, — признает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. — Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ с наименованием "Новичок". Многократно мы говорили и подтверждаем вновь: такие программы не разрабатывались и не реализовывались. Мы, когда Россия присоединялась к Конвенции, в полном объеме, исчерпывающим образом заявили весь свой военно-химический арсенал. Сверх того, что было заявлено Россией в момент присоединения к Конвенции, нам заявлять нечего". А тем временем министр иностранных дел Британии Борис Джонсон прямо-таки культивирует антироссийские настроения на международной арене. На саммите G7 глава английской дипломатии везде старался поставить знак равенства между Россией и химической угрозой. Мол, якобы Москва – и только Москва — везде использует этот страшный вид оружия.

"Я бы хотел обратить внимание на то, как все стали бдительны по отношению к России, — заявил Джонсон. — Великобритания получила обширную поддержку из-за отравления в Солсбери, свидетелями которого мы стали несколько недель назад. Также Большая Семерка поддержала авиаудары после атаки с применением химического оружия в Сирии, которая произошла при попустительстве России".

Так что если учесть всю эту активность Британии, становится понятно, зачем нужен этот спектакль в химзащите. Лондон решил придерживаться курса на конфронтацию с Россией, а такие кадры и убеждают политиков, и отвлекают внимание от сути – то есть от того, что никаких четких доказательств Британия до сих пор не предоставила.