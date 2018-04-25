Мария Шарапова: я отдала Гарсии слишком много легких очков

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое поражение в матче турнира Всемирной женской ассоциации (WTA) в Штуттгарте против француженки Каролин Гарсии. По словам россиянки, она проиграла матч из-за собственных ошибок.

"В матче против такой соперницы я в целом отвечала не так хорошо, как должна была, — приводит слова Шараповой ТАСС со ссылкой на официальный сайт WTA. – Я не заставляла ее думать, поэтому она получила слишком много легких очков. Именно они в конце концов и придали ей еще больше уверенности".

Напомним, что ранее россиянка потерпела поражение по итогам трех сетов – 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Это был первый матч для нее после полуторамесячного перерыва.