Вашингтон прикрывается Россией ради наращивания "военных мускулов"

США не выполняют договор, а Россией прикрываются для оправдания наращивания военной мощи. В российском МИДе оценили доклад американского госдепа о соблюдении соглашений по разоружению и контролю над вооружением. В том числе разобрали и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает телеканал "Россия 24".

В нашем ведомстве считают, что США уже в качестве шаблона использует антироссийские кампании по договорам, чтобы придать легитимность собственным усилиям по форсированному накачиванию "военных мускулов". Все ради растущей необходимости "принятия ответных мер".