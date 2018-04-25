"Кибергенерал" Пол Накасоне стал новым главой АНБ

Генерал Пол Накасоне стал главой Агентства национальной безопасности. Его кандидатура единогласно утверждена сенатом. Он также возглавил киберкомандование вооруженных сил США. Накасоне сменил на обоих постах адмирала Майкла Роджерса, передает ТАСС.

Генерал служил в Корее, принимал участие в военных операциях США в Ираке и Афганистане. Работал заместителем главы киберкомандования, принимая активное участие в разработке "цифровых вооружений" – программ, которые выводят из строя мобильные устройства и компьютерные сети исламистов.

АНБ – самое секретное ведомство Штатов. Оно обеспечивает Вашингтон информацией, добытой с помощью радиоэлектронного оборудования. Электронная слежка осуществляется через станции прослушивания, разбросанные по всей планете, а также через спутники. АНБ контролирует содержание электронных писем и телефонных разговоров. Сколько в его штате сотрудников и каков его годовой бюджет, не разглашается. Несколько лет назад ведомство оказалось в центре скандала, вспыхнувшего из-за откровений его бывшего сотрудника, Эдварда Сноудена.