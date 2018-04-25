Тренер "Ливерпуля" Клопп: счет 5:0 сделал бы меня счастливее

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп по окончании первого полуфинала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" признался, что два пропущенных мяча его подопечными были необязательными.

"На протяжении 80 минут все было прекрасно, — приводит слова Клоппа Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА – Даже не мог себе представить, что поединок закончится с таким результатом. Однако я был бы гораздо счастливее, останься счет 5:0 или 5:1… Но парни все равно выполнили отличную работу. В ответной игре мы постараемся одержать еще одну победу".

Напомним, что в первом полуфинале "красные" одержали крупную победу над "Ромой" со счетом 5:2. Ответная игра пройдет 2 мая в Риме на стадионе "Олимпико".