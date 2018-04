Стрельба в Далласе: тяжело ранены два полицейских

В городе Даллас (США, штат Техас) прогремела стрельба. В результате тяжелые ранения получили два полицейских. Также ранен один гражданский, о его состоянии ничего не известно.

We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families.