Евролига. Разгром "Олимпиакоса" позволил "Жальгирису" выйти вперед в серии

В баскетбольной Евролиге состоялось два матча плей-офф. В одном из них литовский "Жальгирис" на своей площадке принимал греческий "Олимпиакос" и одержал убедительную победу со счетом 80:60. Этот успех стал вторым для литовцев и позволил им вновь повести в противостоянии со счетом 2:1.

Баскетболисты из Каунаса одержали победу в каждой из четвертей, укрепляя свое преимущество с каждой новой десятиминуткой (21:19, 26:17, 20:14, 13:10). Весомый вклад в итоговые +20 внес игрок "Жальгириса" Брэндон Дэвис, с 18 очками ставший самым результативным баскетболистом матча.

Следующий поединок в нынешней серии состоится также на домашней площадке каунасцев. Если подопечные Ясикявичуса одержат победу и в четвертом поединке, то они пробьются в Финал четырех.

Также отметим, что в другом четвертьфинале испанская "Баскония" в непростой игре оказалась сильнее турецкого "Фенербахче" (88:83) и смогла сократить отставание в серии до минимальных 1:2. Встречи в парах "Химки" – ЦСКА (счет в серии 0:2) и "Реал" (Мадрид) – "Панатинаикос" (1:1) состоятся 25 апреля.