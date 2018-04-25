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Конфликт в Сирии 23 минуты назад

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25 апреля 201803:05

Катар вынуждают отправить войска в Сирию

Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", - заявил саудовский министр Адиль аль-Джубейр.

Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.

В середине апреля страны ЛАГ (Лига арабских государств) осудили "применение химического оружия" правительством Сирии и потребовали международного расследования. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов США, Великобритании и Франции. Мнения участников саммита на этот счет разделились, и в поддержку этой атаки Катар выступил наравне с Саудовской Аравией. Ливан, Алжир и Ирак ракетные удары осудили.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время некоторые страны откровенно взяли курс на развал Сирии. В ходе общения с журналистами в Пекине он напомнил, что в свое время США клятвенно заверяли, что их единственная цель – изгнание из страны террористов и победа над "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Вопреки своим заверениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить", — подчеркнул Лавров.

По его словам, в данном случае речь идет об очевидном вмешательстве во внутренние дела и о нарушении всех мыслимых норм международного права и приличий. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москву очень тревожит позиция Запада, заключающаяся в том, что о том, что никакой помощи находящимся под контролем сирийского правительства районам оказываться не будет.

Тем временем нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных правительству президента Башара Асада.

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении страны, пока не будет проведена "политическая трансформация" Сирии.

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