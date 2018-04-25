Генсек Совета Европы пригрозил России мерами за невыплату взносов

Генсек Совета Европы Турбьен Ягланд пригрозил принять меры в отношении России, которая не платит взносы в бюджет организации. Он назвал тот факт, что Россия не платит взносы, "совершенно неприемлемым".

Ягланд напомнил о правиле, которое вступает в силу, если страна-член Совета Европы не платит в течение трех лет. В конце 2019 года эти три года истекут, напомнил генсек, и тогда кабинет министров предпримет действия в отношении РФ, передает РИА Новости. Ягланд отметил, что ранее напоминал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, что Москва должна платить взносы.

Разногласия между Страсбургом и Москвой начались в 2014-2015 годах после лишения ряда российских законодателей прав из-за их позиции по Крыму. В июне 2017 года конфликт обострился: предложения России о недопустимости санкций против национальных делегаций не встретили поддержки в Совете Европы. До тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены, Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы. Ягланд признал, что без российских и турецких денег организация "справится до конца следующего года".