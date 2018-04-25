В конце лета в небо поднимется новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М

В августе 2018 года в небо поднимется новый сверхзвуковой самолет Ту-22М3М. Этот бомбардировщик-ракетоносец был разработан на Казанском авиационном заводе. Он является новейшей, глубоко модернизированной модификацией Ту-22М3.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 участвовал в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. Он может поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот, передает РИА Новости. Он находится на вооружении с 1989 гожа и является самым массовым дальним бомбардировщиком (выпущено 268 самолетов).