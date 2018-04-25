Убийство Николая Глушкова в Лондоне: комментарий дипломатов

Великобритания категорически отказывается предоставить ответы относительно расследования убийства российского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом заявило посольство России в Лондоне.

В распространенном документе говорится, что внятных ответов по этому вопросу ни от британского МИД, ни от Скотленд-Ярда Россия не получила, передает ТАСС.

Недоумение наших дипломатов вызвал тот факт, что расследование убийства бизнесмена ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с Россией. А это неприемлемо с точки зрения двусторонних отношений и международного права, которое обусловлено в том числе и европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года.

"Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддается рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", — подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что убийство Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству.

12 марта Николай Глушков, заочно осужденный в России и приговоренный к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", был убит в своем лондонском доме. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком или, как вариант, умер в результате неудачной секс-игры.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.